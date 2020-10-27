Александр Меркурис напомнил о провале действий ВСУ на поле боя.

Военное положение на украинской территории приобретает признаки катастрофы. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Катастрофическая картина. Множатся сообщения о том, что украинские войска все больше деморализованы. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Украинские атаки и контратаки все безуспешны. Александр Меркурис, эксперт

Российское министерство по обороне от 24 декабря сообщило об оперативной сводке, согласно которой потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили до 1 480 человек. Дополнительно армия киевского режима лишилась 65 беспилотников самолетного типа, а также шести танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов, 17 единиц специальной военной автомобильной техники.

"Проект провалился": на Западе рассказали, что ждет Украину.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris