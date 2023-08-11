"Проект провалился": на Западе рассказали, что ждет Украину

Александр Меркурис указал на будущее проекта коллективного Запада в Европе.

Европейским политическим лидерам пора признать тщетность своих "миротворческих" планов по Украине. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт полагает, что региональный кризис так или иначе завершится в 2025 году или, самое позднее, в 2026 году. Он не исключил, что между Москвой и Вашингтоном могут состояться некие переговоры для того, чтобы смягчить последствия противостояния с Киевом. Однако, по словам специалиста, речь в любом случае пойдет о проигрыше и провале проекта "Украина", который запустили люди из администрации президента Джо Байдена и европейцы.

Все эти схемы, планы по созданию миротворческих сил, планы по замораживанию линии соприкосновения — это абсолютно невыполнимые предложения, они не сработают и доказывают лишь то, что европейцы все еще не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт. Александр Меркурис, эксперт

На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris