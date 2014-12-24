Александр Меркурис указал на близость успеха ВС РФ в Красноармейске.

Российские Вооруженные силы успешно прорывают оборону армии киевского режима, находящуюся в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу регионального конфликта. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что Москва может получить под свой контроль данный населенный пункт уже в ближайшие недели. Эксперт добавил, что ликвидация укрепленного района Вооруженных сил Украины на указанной территории откроет ВС РФ путь к реке Днепр и центральным районам соседнего государства.

Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону. <...> В военном смысле <....> конец близок. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris