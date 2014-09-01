Александр Меркурис сообщил, что для Украины уже все кончено.

Очередной запуск Вооруженными силами Украины ракет ATACMS американского производства по российской территории не имеет никакого военного значения или логики. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист добавил, что говорит о практической точки зрения. Он пояснил, что постоянное стремление киевского режима пересечь все "красные линии", установленные Москвой, никак не помогает стране. При этом военнослужащие местной армии также не имеют успеха на поле боя и регулярно теряют земли повсюду на ли нии соприкосновения.

Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий.... Единственная цель в запуске их подобным образом — это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ. Александр Меркурис, эксперт

Кроме того, по мнению аналитика, России нет смысла спешить на линии фронта только потому, что американский лидер, член Республиканской партии Дональд Трамп вступает в должность президента США 20 января 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / The Duran