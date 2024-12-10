Александр Меркурис рассказал о встрече Трампа и Зеленского в Париже.

Безразличное отношение избранного американского президента к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на официальной встрече в Париже стало ответом на схожее отношение украинского политика к самому Дональду Трампу во время его рабочего визита в Вашингтон. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что Владимир Зеленский неоднократно критиковал члена Республиканской партии США. Он обвинял оппонента в том, что Трамп может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре 2024 года немецкая газета Welt сообщала, что глава Украины пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером" в том случае, если захочет завершить региональный конфликт за счет территориальных уступок со стороны Киева.

Не думаю, что Трамп готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение в последние дни подтверждает это. Неудивительно, когда Зеленский приехал в сентябре в США, он поначалу не был заинтересован во встрече с Трампом. Александр Меркурис, эксперт

Британец добавил, что сентябрьская встреча Зеленского и Трампа в небоскребе Trump Tower, вероятно, оставила у избранного президента США далеко не лучшие воспоминания. Переговоры велись в напряженной обстановке. Позже Владимир Зеленский позднее раскрыл конфиденциальные детали мероприятия, связанные с членством Украины в НАТО и получением ядерного оружия.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris