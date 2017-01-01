"Повернуть вспять": на Западе сделали заявление об СВО

Александр Меркурис указал на то, что России незачем идти на компромисс.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном возможны при условии, что коллективный Запад осознает, что Москва уже практически выиграла в региональном конфликте. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что сейчас у РФ нет никаких стимулов или причин для того, чтобы идти на компромиссы с Киевом и их международными союзниками. Он добавил, что до этого момента стране также было все равно на санкционное давление, а за все время украинского кризиса не фиксировалось ни одного момента, когда Кремль пошел бы на какие-то уступки из-за угрозы давления. Меркурис не верит, что Россия уступит и сейчас.

Всегда нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте, выигрывают во всех отношениях, и нет никаких перспектив, что эту победу можно повернуть вспять, направление развития военных действий сейчас абсолютно ясно и необратимо. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris