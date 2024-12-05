Александр Меркурис прокомментировал помилование Хантера Байдена своим отцом, президентом США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене, а также его семья больше не смогут зарабатывать на украинском кризисе. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Они отсидели там свои десять лет, и теперь не вернутся туда. <...> Это начало конца для семьи Байдена. <...> Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что новый лидер Белого дома, член Республиканской партии Дональд Трамп не раз заявлял публично о том, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, то региональный конфликт на Украине никогда бы не начался. Иностранный политик также утверждал, что в случае своего избрания на высший должностной пост в стране сможет добиться урегулирования кризиса всего за 24 часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал журналистам, что в реальности проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.

На Западе неожиданно отреагировали на речь Путина в Астане.

Фото и видео: YouTube / The Duran