Александр Меркурис указа на угрозы исходящие от США.

Заявления российского президента Владимира Путина о западном оружии и базах по его производству не могут быть ложью. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник", о которой руководитель Кремля также упоминал в публичном пространстве, очень разрушительна и эффективна. Специалист указал, что если Владимир Путин говорит, а Кремль публикует эти слова, то такая ситуация говорит мировой общественности о том, что Москва точно располагает информацией, о которой ведется речь.

Русские очень уверены, что независимо от того, что делает Запад, раскрытие информации о том, что у них есть эти данные, не поставит под угрозу способность России продолжать получать эту информацию. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что ранее Владимир Путин выступил на сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ) в казахстанском городе Астане. На мероприятии глава государства выступил с речью. В тексте политик раскрыл иностранным партнерам характеристики зарубежного оружия, сравнив их с "Орешником". Он указал, что Кремль обладает информацией о расположении заводов и масштабах производства в европейском регионе и на территории США.

"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника".

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris