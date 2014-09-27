"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"

Александр Меркурис прокомментировал испытания "Орешника".

Провал попыток американской разведки узнать информацию о российской баллистической ракете средней дальности "Орешник" до ее применения поражает мировую общественность. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что из-за данной неудачи в Вашингтоне совершили ужасный просчет, так как не ожидали ответа Москвы после того, как администрация Белого дома одобрила использование для Вооруженных сил Украины западных дальнобойных средств для нанесения ими воздушных ударов по российской территории.

Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran