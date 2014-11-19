"Крупное сражение". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Александр Меркурис

Российские Вооруженные силы стали еще быстрее продвигаться вперед в южной части Донбасса, где развернулись крупные бои, с Вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что в скором времени ВС РФ смогут освободить населенный пункт Курахово от контроля киевского режима. При этом спикер видит, что на поле боя в основном все указывает на ухудшение оперативного положения для армии киевского режима.

Русские взяли Угледар и Селидово на Юго-Западном Донбассе, где и происходит крупное сражение, и с тех пор стремительно продвигаются в этом же районе. На юго-западе Донбасса происходит крупное сражение, но и на остальных направлениях новости одинаково плохие. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что Вооруженные силы России активно продвигаются по Донбассу. В конце октября - в начале ноября подразделения "Центральной" группировки войск освободили из-зпод контроля противника населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка, размещенные на территории Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе военнослужащие из "Центра" также взяли под свой контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. На текущей неделе российские войска освободили от контроля ВСУ населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.

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Фото и видео: YouTube / The Duran