Сотрудники будущей американской администрации победившего на выборах главы государства, республиканца Дональда Трампа договорились об общей позиции по Украине. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что Белый дом после инаугурации нового лидера не готов вкладываться в проект "Украина" также, как сейчас это делают текущие власти страны. При этом в Вашингтоне больше не будут поддаваться на провокационные заявления о том, что коллективному Западу просто необходимо поставлять больше денежных средств и военной помощи Вооруженным силам Украины.
Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект "Украина" поглотил огромное количество энергии и ресурсов США и не дал того, что обещал. Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект <...> Это проект, который терпит неудачу.
Александр Меркурис, эксперт
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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