Александр Меркурис сообщил о том, что Белый дом откажется от Украины.

Сотрудники будущей американской администрации победившего на выборах главы государства, республиканца Дональда Трампа договорились об общей позиции по Украине. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что Белый дом после инаугурации нового лидера не готов вкладываться в проект "Украина" также, как сейчас это делают текущие власти страны. При этом в Вашингтоне больше не будут поддаваться на провокационные заявления о том, что коллективному Западу просто необходимо поставлять больше денежных средств и военной помощи Вооруженным силам Украины.

Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект "Украина" поглотил огромное количество энергии и ресурсов США и не дал того, что обещал. Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект <...> Это проект, который терпит неудачу. Александр Меркурис, эксперт

На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris