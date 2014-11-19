На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском

Александр Меркурис указал на неудачи ВСУ на Донбассе.

Российские военнослужащие теснят Вооруженные силы Украины в районе города Купянска, расположенного на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал зрителям программы, что территория, которая все еще контролируется киевским режимом вблизи указанного населенного пункта, стремительно сокращается.

Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в пятницу, 15 ноября, советник губернатора Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал журналистам о том, что российские военнослужащие вплотную подошли к городу Купянску в Харьковской области. Бойцы начинают закрепляться в промышленной зоне. По словам местного чиновника,там у противника "горит земля под ногами", особенно после тех военных преступлений, которые солдаты ВСУ совершили в отношении гражданского населения.

На Западе раскрыли тайный план украинских генералов.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris