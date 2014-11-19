Александр Меркурис сообщил о стремлении военнослужащих избавиться от главы Украины.

Украинские военнослужащие нарочно ограждают лидера киевского режима Владимира Зеленского от объективной информации о реальном положении ВСУ с целью сместить его с должности главы государства. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что лидер Украины в текущий момент находится не в состоянии воспринимать плохие новости, в связи с чем его ближайшее окружение "обволакивает" политика приятными сведениями.

Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его. Александр Меркурис, эксперт

"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris