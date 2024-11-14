Александр Меркурис рассказал о бедственном положении ВСУ на Донбассе.

Ситуация на линии фронта для Вооруженных сил Украины выглядит очень плохо. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист добавил, что продвижение вперед по зоне проведения специальной военной операции российских войск только ускоряется и набирает обороты. При этом, после получения контроля над населенным пунктом Курахово, ВС РФ получат огромный "пояс" территории и получат сильную позицию для того, чтобы окружить Красноармейск (название киевского режима - Покровск).

Он возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку в Курской области, в то время как в Донбассе все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал. Александр Меркурис, эксперт

"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran