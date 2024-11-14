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"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский

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Александр Меркурис рассказал о бедственном положении ВСУ на Донбассе.

Ситуация на линии фронта для Вооруженных сил Украины выглядит очень плохо.  Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист добавил, что продвижение вперед по зоне проведения специальной военной операции российских войск только ускоряется и набирает обороты. При этом, после получения контроля над населенным пунктом Курахово, ВС РФ получат огромный "пояс" территории и получат сильную позицию для того, чтобы окружить Красноармейск (название киевского режима - Покровск).

Он возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку в Курской области, в то время как в Донбассе все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал.

Александр Меркурис, эксперт

"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: александр меркурис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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