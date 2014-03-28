Александр Меркурис напомнил о "мирном плане" Трампа.

Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от американской администрации республиканца Дональда Трампа только усиливает их. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что власти в Вашингтоне прекрасно видят, как в реальности развивается украинский кризис, как складывается ситуация на поле боя для армии киевского режима, а также осознают, что с прекращением военных поставок со стороны коллективного Запада счет пойдет на месяцы о том, когда конфликт закончится.

Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надумана, фантастична и совершенно утопична. Пентагоне скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что Дональд Трамп обещал, что добьется мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Иностранный политик уже не раз упоминал, что сможет закончить конфликт на Украине всего за один день.

"Это будет опасно": Трампу рассказали, во что он вляпался на Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris