Александр Меркурис напомнил о том, что у ВСУ нет перспектив на поле боя.

Избранному 47-ому американскому президенту Дональду Трампу будет лучше прекратить предоставлять украинским властям помощь и отойти от процесса урегулирования регионального конфликта, так как в любых переговорах с российским руководством позиции Москвы будут сильнее, чем Киева и Вашингтона. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал на успехи Вооруженных сил России на поле боя, а у коллективного Запада не осталось хороших решений для противостояния ВСУ.

Русские будут иметь преимущество в любых переговорах, которые с ними будут вести США. Я думаю, что для США и администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это. Лучшее, что может сделать администрация Трампа, считает он, — это полностью уйти с Украины. Александр Меркурис, эксперт

В противном случае, по словам Меркуриса, власти США могут еще больше увязнуть в конфликте без каких-либо для себя перспектив.

"За 24 часа": на Западе рассказали, что сделает Трамп с Украиной.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris