Александр Меркурис оценил план администрации США по урегулированию украинского конфликта.

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп, говоря о том, что завершит региональный конфликт на Украине за одни сутки, на самом деле имел в виду прекращение оказания поддержки со стороны вашингтонской администрации в отношении киевского режима. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист считает, что политик на текущий момент вряд ли точно может знать о том, как именно можно урегулировать кризисы, возникшие на Ближнем Востоке и украинской территории.

Когда он говорил об окончании конфликта за 24 часа, я думаю, он имел в виду не то, что сами боевые действия полностью остановятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом. Александр Меркурис, эксперт

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания со стороны властей Москвы.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris