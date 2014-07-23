Ход российского наступления в рамках проведения специальной военной операции не показывает признаков замедления, а армия страны становится сильнее день ото дня. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист считает, что о себе дает знать разочарование украинского лидера Владимира Зеленского результатами президентских выборов в США. По словам эксперта, ему трудно поверить в то, что ситуация не отразится на настроениях в рядах Вооруженных сил Украины и в целом на местом сообществе.
Президент Джо Байден, который поддерживал Украину, уходит со сцены, а его последователь Дональд Трамп много раз давал понять, что хочет уберечь США от всяческих конфликтов"
Александр Меркурис, эксперт
"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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