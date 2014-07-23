Александр Меркурис указал на проблемы Украины на фоне нового лидера Белого дома.

Ход российского наступления в рамках проведения специальной военной операции не показывает признаков замедления, а армия страны становится сильнее день ото дня. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист считает, что о себе дает знать разочарование украинского лидера Владимира Зеленского результатами президентских выборов в США. По словам эксперта, ему трудно поверить в то, что ситуация не отразится на настроениях в рядах Вооруженных сил Украины и в целом на местом сообществе.

Президент Джо Байден, который поддерживал Украину, уходит со сцены, а его последователь Дональд Трамп много раз давал понять, что хочет уберечь США от всяческих конфликтов" Александр Меркурис, эксперт

"Ни через год, ни через пять лет": на Западе сделали заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris