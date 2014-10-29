Александр Меркурис рассказал о перегреве экономики в РФ.

Коллективному Западу не стоит ожидать экономического коллапса на российской территории. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист прокомментировал появившиеся в публичном пространстве отчеты о перегреве российской экономической системы. По мнению эксперта, такая документация не соответствует действительности. Он напомнил зрителям шоу, что об этом СМИ говорят еще с 2014 года, что, якобы экономика Россия рухнет как карточный домик в том случае, если еще немного ужесточить санкционное давление. Однако, по словам спикера, политически элиты начинают понимать, что в реальности РФ хорошо приспосабливается к запретам и ограничениям от недружественных государств, что позволяет ей процветать.

Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет. На Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была где-то в 2000 году <…>, но она постоянно меняется и развивается. Александр Меркурис, эксперт

Алексанжр Меркурис также обратил внимание на инвестиционный бум и то, инвестиции в основном идут в промышленность, развитие производства и закупку оборудования в России.

"Он в ярости". Стало известно, что устроил Зеленский.

Фото и видео: YouTube / The Duran