Босфор перекрыли в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна

Сухогруз шел в Черное море.

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен в обе стороны. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились сотрудники турецкого министерства по транспорту и инфраструктуре. Специалисты объяснили, что причиной такой ситуации стала поломка судна, которое шло на российскую территории. Речь идет о заглохшем в акватории сухогрузе.

У берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель. Судно было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере. пресс-релиз министерства по транспорту Турции

Местные журналисты из телеканала A haber уточнили, что инцидент произошел в районе Умурьери, в восьми километрах от зоны выхода в Черное море. К текущему моменту местная береговая охрана направила к пострадавшему судну катера и буксиры. После отвода сухогруза с маршрута транзита судов движение в проливе Босфор возобновится в полной мере.

Фото: pxhere.com