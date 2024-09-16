Трекер пропавшего в Босфоре российского пловца подает сигнал из воды

Его поиски продолжаются третьи сутки.

Трекер пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова подает сигнал из воды. Об этом сообщает CNN Turk.

Поиски Свечникова продолжаются специалистами поисково-спасательной службы Турции. Его трекер, который выдаются каждому спортсмену перед заплывом, обнаружили в воде. На данный момент спасатели не обнаружили следов мужчины. По данным местных СМИ, Свечников мог выбраться на берег и выбросить трекер. Поиски пловца продолжаются третьи сутки.

Ранее мы сообщали, что российский пловец пропал при попытке переплыть Босфор.

Фото: pxhere.com