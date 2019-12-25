Жена пропавшего пловца Свечникова пригрозила судом организаторам соревнований

По ее словам, занимающиеся поисками пропавшего мужчины не расширили зону необходимых работ.

Жена пропавшего пловца Николая Свечникова Антонина пригрозила судом организаторам соревнований в Босфоре. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам жены спортсмена, занимающиеся поисками пропавшего мужчины на протяжении двух недель не расширили зону необходимых работ. Она подчеркнула, что это стало нарушением всех необходимых норм. Также Антонина Свечникова добавила, что, по данным адвоката, на видеозаписях зафиксировали только момент прыжка спортсмена во время старта. Напомним, Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва в Босфоре.

Фото: pxhere.com