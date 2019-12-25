Политолог рассказал, кому выгодна шумиха вокруг БПЛА в Польше

Вадим Сипров указал на провокацию ВСУ из-за отказа ряда стран Европы отправлять военный контингент на Украину.

Киевский режим пытается сделать все возможное для того, чтобы втянуть Варшаву в вооруженный конфликт с Москвой, поэтому украинское руководство не гнушается идти на провокации. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский политолог Вадим Сипров. Эксперт прокомментировал сообщение премьер-министра Дональда Туска о том, что в воздушное пространство европейской страны в ночь на 10 сентября оказались некие "объекты", которые затем были успешно сбиты. Аналитик полагает, что на самом деле дроны, которые сбили на польской территории, запустили украинские военнослужащие в попытке имитировать действия Вооруженных России.

Перед нами провокация. Пожалуй, не первая и не вторая... Это, скорее всего, не кончится ничем. Сейчас позиция Польши, особенно в связи с последними событиями политических перестановок в Варшаве, будет меняться и переориентируется на Вашингтон.. Вадим Сипров, политолог

Специалист выразил уверенность в том, что на запуск БПЛА Украину подтолкнул отказ международных союзников из стран Запада отправлять в республику военный контингент. Вадим Сипров считает, что Белый дом также планирует в меньшей степени поддерживать ВСУ. Он не исключил, что провокация с дронами в Польше может привести к обратному эффекту и только испортит двусторонние украинско-польские отношения.

Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше БПЛА.

Фото: pxhere.com