Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше БПЛА

В Польше дали комментарий по ночной защите воздушного пространства от БПЛА.

Власти из Варшавы сообщили о том, что находятся в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Соответствующие данные через социальные сети опубликовал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя широкой общественности ситуацию со сбитыми на территории европейской республики "объеках".

Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее глава местного правительства указал, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство. Он добавил, что военнослужащие ликвидируют угрозу. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM (Федеральное управления гражданской авиации США) уведомили население, что четыре аэропорта, в том числе в столице, были закрыты из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польская армия уточнила, что сбила несколько дронов.

