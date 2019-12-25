Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше БПЛА

Власти из Варшавы сообщили о том, что находятся в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Соответствующие данные через социальные сети опубликовал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя широкой общественности ситуацию со сбитыми на территории европейской республики "объеках".
Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте.
Дональд Туск, премьер-министр Польши
Ранее глава местного правительства указал, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство. Он добавил, что военнослужащие ликвидируют угрозу. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM (Федеральное управления гражданской авиации США) уведомили население, что четыре аэропорта, в том числе в столице, были закрыты из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польская армия уточнила, что сбила несколько дронов.
