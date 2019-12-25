Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации

Кароль Навороцкий сообщил о претензиях Варшавы к Берлину.

Германия должна выплатить Варшаве репарации. Соответствующее заявление сделал польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. Европейский политик указал, что репарации не станут альтернативой "исторической амнезии". Глава государства пояснил, что Польша сейчас остается важнейшей территорией на восточном фланге НАТО, поэтому нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Берлином.

Чтобы построить партнёрство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага... также нужны репарации от Германии. Кароль Навороцкий, президент Польши

Напомним, что 1 сентября 1939 года около 4:45 часов утра (в 5:45 утра по московскому времени) в Вестерплатте на севере Польши и город Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части страны первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Немецкий рейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с морской акватории по гарнизону местного военно-транзитного склада. Указанный гарнизон отражал атаки противника в течение семи дней, после чего капитулировал. Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке. Жертвами трагедии стали около 1200 человек. В общей сложности для разгрома польской армии вермахту германии понадобилось пять недель.

Фото: pxhere.com