В Польше указали на рекордные показатели трат на оборону.

Военные расходы Варшавы в 2026 году составят около 55 миллиардов долларов (около 200 миллиардов злотых). Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск в ходе совещания национального правительства с президентом Каролем Навороцким. Чиновник пояснил главе государства, что на текущий год властями запланированы рекордные оборонные расходы на уровне 4,7 процента от уровня ВВП, или около 50 миллиардов долларов. Президент Польши Кароль Навроцкий в свою очередь призвал чиновников заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между странами Меркосур и Европейским союзом.

Я декларирую, что готов выстраивать блокирующее меньшинство в Совете Евросоюза, чтобы остановить подписание соглашение Европейского союза со странами Меркосур. Это действительно моя добрая воля. Это находится в сфере наших национальных интересов. Кароль Навроцкий, президент Польши

Политический лидер Польши указал коллегам, что несмотря на оппозиционность к национальному правительству Дональда Туска он будет готов действовать вместе с кабмином для того, чтобы помешать подписанию соглашения с Меркосур.

Фото: pxhere.com