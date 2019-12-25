Польшу обеспокоил арест подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"

Журналисты из газеты Rzeczpospolita рассказали об отношении Польши к расследованию Германии по диверсиям против газопроводов России.

Арест в Италии украинского гражданина Сергея Кузнецова, которого сейчас немецкая прокуратура подозревает в организации диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке-2", вызывает беспокойство у Варшавы. Соответствующей информацией с читателями поделились польские журналисты из местного издания Rzeczpospolita. В СМИ указали, что власти не нашли подтверждения причастности мужчины к организации атаки в акватории Балтийского моря по газопроводам. В публикации пожелавший остаться неизвестным опытный прокурор, который неоднократно сотрудничал с Берлином по уголовным делам, рассказал прессе, что польская прокуратура должна немедленно запросить у ФРГ результаты проводимого расследования, в том числе касающиеся Сергея Кузнецова.

Это неприятная ситуация для польских следователей, которым до сих пор не удалось установить личность виновных во взрыве "Северных потоков". Наше расследование не подтвердило, что украинец руководил диверсией. статья в Rzeczpospolita

Ранее итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры 21 августа арестовали 49-летнего украинца, который, предположительно, координировал преступления в Балтийском море, произошедшие в сентябре 2022 года.

Появился фоторобот задержанного за подрыв "Северных потоков" украинца.

Фото: pxhere.com