Появился фоторобот задержанного за подрыв "Северных потоков" украинца

Украинец не сопротивлялся при задержании вблизи итальянского города Римини.

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, участвовавшему в подрыве "Северного потока" и "Северного потока-2" в акватории Балтийского моря, грозит до 15 лет лишения свободы после экстрадиции мужчины в Германию. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из итальянского издания Open. Авторы материала опубликовали в статье фоторобот предполагаемого преступника. На снимке заметно, что речь идет о лысом мужчине. Известно, что злоумышленник был пойман 21 августа, когда он находился на отдыхе в районе Римини. Задержание произвели сотрудники полиции по международному ордеру, выданному федеральным судом в Берлине. В момент задержания Сергей Кузнецов не сопротивлялся.

По данным американской газеты The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов является капитаном в отставке и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. Также иностранец служил в "элитном подразделении", которое было задействовано в обороне Киева в первые месяцы проведения российской специальной военной операции. Мужчина командовал там группой, занимавшейся противовоздушными системами. Для организации диверсии на трубопроводе Nord Stream его якобы наняли в мае 2022 года. Сами взрывы произошли в сентябре. В результате оказались повреждены три из четырех ниток обоих ветвей газопроводов.

Фото: Open