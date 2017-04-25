FT: Мерц хочет "подавить" дебаты о возобновлении проекта "Северный поток"

В кабмине Германии рассказали о стремлении Берлина пресечь любые разговоры о восстановлении мощностей российского трубопровода.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддерживает возможные новые санкции Европейского союза против "Северных потоков", поскольку введение антироссийских рестрикций на региональном уровне позволит завершить дискуссии относительно судьбы трубопроводного газового проекта во внутренней политике ФРГ. Соответствующее заявление читателям сделали местные журналисты из издания Financial Times (FT). Один из представителей кабинета министров из Берлина уведомил СМИ о том, что руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен, говоря на прошлой неделе о готовящихся новых санкциях против России, упомянула "Северный поток". Газета узнала, что перед тем, как выступить с этим заявлением, чиновница проконсультировалась с Фридрихом Мерцом, который поддержал инициативу.

Канцлер действительно поддерживает санкции против "Северного потока - 2". источник FT

Другие собеседники иностранного издания отмечают, что канцлер ФРГ пытается "подавить" любые дискуссии на территории Германии о возможном будущем возобновлении российского энергетического проекта, так как европейское санкционное давление против газового проекта "потенциально решило бы политическую проблему" страны. Запреты и ограничения по "Северным потокам" могут быть направлены против компании-оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также санкции затрагивают работы по восстановлению трубопроводов. Еврокомиссия планировала начать обсуждение возможных рестрикций с национальными правительствами стран ЕС на текущей неделе.

В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT.

Фото: YouTube / Friedrich Merz