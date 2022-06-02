Financial Times оценили недавние переговоры между Белым домой и Кремлем.

Европейские чиновники назвали разговор между российским президентом Владимиром путиным и американским лидером-республиканцем Дональдом Трампом победой Москвы. такую позицию огласили иностранные журналисты из издания Financial Times со ссылкой на собственные источники. В газете написали о том, что европейские официальные лица заявили о том, что вчерашний контакт между Кремлем и Белым домом представил и з себя крупную победу для российского политического лидера.

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Также в иностранном издании The Politico со ссылкой на документ и двух неназванных чиновников, знакомых с планами, написало читателям о том, что дипломатическое подразделение Европейского союза планирует сократить десять зарубежных делегаций и сотню местных сотрудников на фоне сокращений регионального бюджета и более широкой кадровой перестановки. В СМИ упоминают, что глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас представила план по пересмотру Европейской службы внешних связей высокопоставленным чиновникам Европейской комиссии. источники чиновники отметили изданию, что власти дали Каллас дали "зеленый свет" на изменения, которые произойдут в течение следующих двух лет.

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Фото: Белый дом