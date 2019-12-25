Журналисты из Financial Times раскрыли обсуждения "плана Б" по поддержке Украины.

Европейский союз рассматривает введение мер контроля над движением капитала и торговых пошлин в адрес Москвы в качестве способа продления антироссийского санкционного давления в обход право вето Венгрии. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания Financial Times со ссылкой на пять собственных источников, знакомых с обсуждениями в региональном содружестве. Ранее газета The Politico со ссылкой на неназванных дипломатов уведомило свою аудиторию, что ряд стран-членов коллективного Брюсселя сейчас разрабатывают способ принять новые запреты и ограничения против России без одобрения Будапешта.

Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву. материал иностранного СМИ

Газета пишет о том, что меры контроля за движением капитала призваны предотвратить поток наличных денежных средств на российскую территорию. Источники утверждают, что изучаемые предложения также затронут порядка 200 миллиардов евро из замороженных валютных резервов России в Евросоюзе. В СМИ рассказали читателям, что для продления антироссийских санкций в обход венгерского вето потребуется большинство голосов стран-членов ЕС. В текущий момент Брюссель сосредоточил свое внимание на "плане А", но другие варианты развития ситуации не исключаются.

Напомним, что в конце апреля 2025 года глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на тот случай, если власти из Вашингтона выйдут из мирных переговоров по Украине. Эстонка указала, что "план Б" учитывает возможность блокировки Венгрией продления санкционного режима ЕС против Москвы в июле текущего года.

Орбан отверг заявление Зеленского о поддержке Украины венграми.

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