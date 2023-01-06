Орбан отверг заявление Зеленского о поддержке Украины венграми

Он отметил, что позиция венгерского народа определяется не в Брюсселе и тем более не в Киеве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что 70% граждан Венгрии якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет RT.

"Без Венгрии Украине в ЕС не вступить. Мнение по этому вопросу выразит каждый венгр. Нравится вам это или нет" Виктор Орбан

Ранее Зеленский в одном из интервью утверждал, что большинство жителей Венгрии выступают за членство Украины в ЕС. Однако Орбан, известный своей скептической позицией по этому вопросу, в очередной раз дал понять, что Будапешт не намерен менять свою политику.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин признался, что не считает себя вершителем судеб.

Фото: YouTube / Orban Viktor