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Трамп исключил Судан из американского списка спонсоров терроризма
Сегодня, 8:24
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lesjasap

Трамп исключил Судан из американского списка спонсоров терроризма

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Белый дом объяснил, что Хартум дал заверения в том, что не будет поддерживать боевиков.

Дональд Трамп решил исключить Судан из американского списка стран - спонсоров международного терроризма. Соответствующее письменное заявление распространено Белым домом.

В соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов...я письменно заверяю отмену постановления от 12 августа 1993 года в отношении правительства Судана

документ, подписанный Дональдом Трампом

Американский лидер уточнил, что Хартум не оказывал никакой поддержки боевикам в течение полугода. Также правительство Судана предоставило Вашингтону заверения в том, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем. По мнению Трампа, страна предприняла очевидные шаги по реализации прав человека.

МИД Ирана заявил, что США за выкуп исключили Судан из списка террористов.

Фото: Pixabay.com

Теги: белый дом, спонсор, судан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

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