Трамп исключил Судан из американского списка спонсоров терроризма

Белый дом объяснил, что Хартум дал заверения в том, что не будет поддерживать боевиков.

Дональд Трамп решил исключить Судан из американского списка стран - спонсоров международного терроризма. Соответствующее письменное заявление распространено Белым домом.

В соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов...я письменно заверяю отмену постановления от 12 августа 1993 года в отношении правительства Судана документ, подписанный Дональдом Трампом

Американский лидер уточнил, что Хартум не оказывал никакой поддержки боевикам в течение полугода. Также правительство Судана предоставило Вашингтону заверения в том, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем. По мнению Трампа, страна предприняла очевидные шаги по реализации прав человека.

МИД Ирана заявил, что США за выкуп исключили Судан из списка террористов.

Фото: Pixabay.com