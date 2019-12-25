Трамп исключил Судан из американского списка спонсоров терроризма

Дональд Трамп решил исключить Судан из американского списка стран - спонсоров международного терроризма. Соответствующее письменное заявление распространено Белым домом.
В соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов...я письменно заверяю отмену постановления от 12 августа 1993 года в отношении правительства Судана
документ, подписанный Дональдом Трампом
Американский лидер уточнил, что Хартум не оказывал никакой поддержки боевикам в течение полугода. Также правительство Судана предоставило Вашингтону заверения в том, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем. По мнению Трампа, страна предприняла очевидные шаги по реализации прав человека.
МИД Ирана заявил, что США за выкуп исключили Судан из списка террористов.
Фото: Pixabay.com
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