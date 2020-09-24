Еще одна арабская страна примирится с Израилем

Такую возможность рассматривает правительство Судана.

Еще одна арабская страна приготовилась примириться с Израилем. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители арабскоязычной прессы. Судан выдвинул Иерусалиму собственные условия для заключения акта о нормализации отношений.

На данный момент известно, что Судан хочет, чтобы государство убрали из американского списка стран, которые спонсируют террористические организации. Делегаты из Хартума специально совершили для этого рабочий визит в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос с руководством.

В местных СМИ заявили, что США выделит Судану финансовую поддержку в размере семи миллиардов рублей. В ответ на это мусульманская страна обязуется заключить соглашение с Израилем.

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений.

Видео: YouTube / BBC News عربي