Дональд ТРамп ожидает, что Эр-Рияд подпишет мирное соглашение.

Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению между ОАЭ и Израилем. Об этом американский президент заявил во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме. Политик ответил на вопрос представителя местного СМИ о том, стоит ли ждать, что Эр-Рияд вступит в мирное соглашение.

Я рассчитываю на это Дональд Трамп, президент США

Напомним, что 13 августа стало известно о том, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Сделка проводилась при посредничестве США. Согласно соглашению, Иерусалим приостановит распространение собственного суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу Иордана.

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Видео: Youtube/CNBC Television

