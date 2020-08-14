Турция назвала лицемерным поступком решение ОАЭ пойти на соглашение с Израилем

В МИД Турции прокомментировали договоренности между Эр-Риядом и Иерусалимом.

Турция назвала лицемерным поступком решение Объединенных Арабских Эмиратов пойти на соглашение с Израилем. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны, распространенном 14 августа. Дипломаты уточнили, что имеют в виду договоренность о нормализации двусторонних отношений.

История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ, которые предали палестинское дело заявление МИД Турции

В Анкаре добавили, что власти ОАЭ пытаются представить заключенное соглашение как "самоотверженный шаг", но на самом деле подписали документ ради узких интересов. В МИД Турции подчеркнули, что Эр-Рияд не имеет прав вести переговоры с Иерусалимом от имени Палестины, а также идти на уступки по жизненно важным для Палестины и ее народа темам.

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