Трамп может получить Нобелевскую премию мира за договора Израиля и ОАЭ

Роберт О'Брайен рассказал о достижениях Трампа на посту президента США.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен заявил, что американский президент может получить Нобелевскую премию мира. Специалист считает, что к этому Дональда Трампа приведет заключенное соглашение между Израилем и ОАЭ. По словам специалиста, действующий глава Белого дома войдет в мировую историю "как великий миротворец".

Роберт О"Брайен также отметил, что удивится, если Трампа не номинируют на премию. Он рассказал, что президент США ранее заключил историческое соглашение по Афганистану и добился перемирия в Сирии, когда Турция решила ввести на север страны свои войска.

Напомним, что 13 августа Дональд Трамп объявил о том, что ИЗраиль и ОАЭ достигли исторического соглашения. Стороны объявили о нормализации двусторонних отношений при посредничестве США. Согласно заключенной сделке, Иерусалим временно отложит распространение собственного суверенитета на Западном берегу Иордана.

Вашингтон рассчитывает на соглашение России и КНР по ядерным вооружениям.