Помощник американского президента "с осторожным оптимизмом" считает, что Белый дом сможет заключить соглашения о контроле за вооружениями с Москвой и Пекином.

Вашингтон рассчитывает на соглашение России и КНР по ядерным вооружениям. Об этом сообщил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

Основная цель данных соглашений — это ограничение всего ядерного вооружения. Роберт О"Брайен напомнил, что в июне Россия и Китай начали переговоры по СНВ-3.

В 2010 году Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако, в начале 2021 года срок договора истечет. Вашингтон и Москва могут договориться о его правлении, но пока Белый дом указывает на необходимость участия Китая в этом соглашении. Кроме того, США требуют проработать строгий механизм верификации и распространение соглашения на все ядерные боеголовки.

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