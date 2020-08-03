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Porter покидает Черное море после учений Sea Breeze - 2020

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Американский эсминец направляется в Средиземное море.

Военный корабль Porter покидает Черное море после учений Sea Breeze - 2020. Об этом сообщили представители пресс-службы Шестого флота ВМС США. Они напомнили, что украинско-американские испытания в акватории прошли в период с 20 по 27 июля. Днем 3 августа эсминец  ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное.

Моя команда и я всегда ценим возможность взаимодействия и совместных тренировок с нашими союзниками и партнерами в регионе Черного моря

Крэг Трент, капитан корабля Porter

Военный отметил, что то время, которое экипаж проводит в водах Черного моря является очень важным для выстраивания прочных связей с союзниками и развития координации между сторонами.

ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море.

Видео: YT / Cavit Ege Tulça

Теги: porter, sea breeze, портер, эсминец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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