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Петербурженка, организовавшая притон в квартире на Московском шоссе, предстанет перед судом
Сегодня, 16:50
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Петербурженка, организовавшая притон в квартире на Московском шоссе, предстанет перед судом

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Злоумышленница подыскивала девушек и обустраивала их проживание там, а клиентов искали через интернет.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 41-летней петербурженки. Ей вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, обвиняемая в период с января по март организовала притон для занятия проституцией в съемной квартире дома по Московскому шоссе. Злоумышленница подыскивала девушек и обустраивала их проживание там, а клиентов искали через интернет. Фигурантка встречала гостей, рассказывала им об услугах, осуществляла показ девушек, а также вела учет доходов и платила зарплату. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Некрасова накрыли притон с тремя проститутками в возрасте 41-50 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: притон, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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