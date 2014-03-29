Петербурженка, организовавшая притон в квартире на Московском шоссе, предстанет перед судом

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 41-летней петербурженки. Ей вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ.
По информации надзорного ведомства, обвиняемая в период с января по март организовала притон для занятия проституцией в съемной квартире дома по Московскому шоссе. Злоумышленница подыскивала девушек и обустраивала их проживание там, а клиентов искали через интернет. Фигурантка встречала гостей, рассказывала им об услугах, осуществляла показ девушек, а также вела учет доходов и платила зарплату.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что на Некрасова накрыли притон с тремя проститутками в возрасте 41-50 лет.
Фото: Piter.TV
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