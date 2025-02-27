На Некрасова накрыли притон с тремя проститутками в возрасте 41-50 лет

При этом старшая из них, ставшая предполагаемым организатором противоправного бизнеса, ранее уже привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили притон для занятий проституцией, расположенный в центре Петербурга. Об этом рассказали в региональном МВД.

Салон интимных услуг располагался в просторной квартире с евроремонтом в доме 6 по улице Некрасова. На момент визита оперативников в помещении находились три женщины, в возрасте 41-50 лет. При этом старшая из них, ставшая предполагаемым организатором противоправного бизнеса, ранее уже привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

Все трое были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Пятидесятилетняя женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее было опубликовано видео из салона интимных услуг на Кораблестроителей.

Видео: МВД