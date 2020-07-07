Эсминец США Porter покинул Черное море

Военный корабль направился в Средиземное море.

Эсминец США Porter типа "Орли Берк" покинул Черное море. Американский военный корабль начинает переход в Средиземное море. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителя Шестого флота Военно-морских сил.

Эксперт отметил, что Porter заходил в акваторию Черного моря для того, чтобы усилить "взаимодействие с союзниками по НАТО". Экипаж корабля участвовал в совместных учениях с судами Болгарии, Грузии, Турции и Румынии. В испытаниях также был задействован американский корабль-док Oak Hill.

Напомним, что Шестой флот США проводит межвоенные операции. Целью СШа являются продвижение собственных национальных интересов, а также обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в акватории Баренцева моря.

Видео: Youtube/ Чингис Дамбиев