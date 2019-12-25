Капитана эсминца Defender наградили на Украине после инцидента у берегов Крыма

Он получил медаль "Защитник Украины"

На Украине наградили капитана британского эсминца Defender Винсента Оуэна, который нарушил границу РФ у берегов Крыма. Об этом сообщает сетевое издание Lenta.ru.

Согласно информации СМИ, капитан получил медаль "Защитник Украины" по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021, которые завершились официально 10 июля. Данную награду ему вручил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях провокаций в Черном море.

Фото: Facebook/navy.mil.gov.ua