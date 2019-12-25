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Британский эсминец Defender покинул Черное море
Сегодня, 13:59
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Британский эсминец Defender покинул Черное море

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Судно находилось в Гибралтарском проливе уже 6 июля.

Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу, покинул акваторию Черного моря. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на портал по отслеживанию местоположения судов Marine Traffic.

Согласно имеющимся данным, судно Соединенного Королевства 6 июля находилось уже в Гибралтарском проливе. По последней информации, оно дошло до морской базы Великобритании у выхода в Атлантический океан.

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее в Крыму пообещали жестко ответить на новые британские провокации.

Фото: Минобороны РФ

Теги: defender эсминец, великобритания, черное море
Категории: Новости России, Лента новостей,

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