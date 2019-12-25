В Крыму пообещали жестко ответить на новые британские провокации

Великобританию призвали признать Крым российским и прекратить политические игры.

Глава комитета парламента республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором главу Министерства иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. Его слова передает агентство "РИА Новости".

Рааб ранее заявил, корабли Военно-морских сил страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины". Он считает, что военные имеют право осуществить мирный проход через данную территорию Черного моря в соответствии с международным правом.

Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы. Юрий Гемпель, глава комитета парламента Крыма

Он подчеркнул, что Лондону следует признать результаты референдума о присоединении полуострова к России и отнестись с уважением к выбору крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции, отождествляя Крым с Украиной.

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее военный эксперт Марк Эпископос заявил, что у военных сил Североатлантического Альянса не шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта с Российской Федерацией в акватории Черного моря.

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