Рааб: британские корабли продолжат проходить "через украинские воды"

Глава МИД Великобритании оценил действия экипажа Defender в Черном море.

В Лондоне заявили, что британские военные корабли продолжат проходить "через украинские воды". Такое заявление в комитете по иностранным делам Палаты общин королевского парламента сделал министр Доминик Рааб. Чиновник прокомментировал действия экипажа ВМС Великобритании Defender в Черном море, который прошел вблизи берегов Крыма.

Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту из Одессы в Батуми. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Доминик Рааб, глава МИД Великобритании

Эксперт поддерживает действия экипажа Defender. Ранее авторы журнала The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники рассказали, что ситуация с проходом корабля в Черном море вызвала конфликт между Раабом и министром обороны Беном Уоллесом. Последний и предложил Лондону данный маршрут около Крыма. Однако окончательное решение было принято премьер-министро Борисом Джонсоном.

National Interest: у НАТО нет шансов в войне с РФ в Черном море.

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