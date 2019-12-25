National Interest: у НАТО нет шансов в войне с РФ в Черном море

По мнению журналиста издания, Запад осознает свой проигрыш в возможной войне с Россией.

Военный эксперт Марк Эпископос заявил, что у военных сил Североатлантического Альянса не шансов на быструю и убедительную победу в случае возможного конфликта с Российской Федерацией в акватории Черного моря. Свое мнение он выразил в статье издания The National Interest.

Эпископос отметил, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что третья мировая война не началась бы из-за потопления британского эсминца Defender в Черном море. По словам обозревателя, коллективный Запад осознает свой проигрыш в возможной войне с Россией.

Уверенность Путина может быть вполне уместна. Марк Эпископос, обозреватель The National Interest.

Он подчеркнул, нестабильность ситуации в Черном море связана с политическим статусом Крыма, который не признан российским многими странами международного сообщества. Эпископос уверен, что целью учений Sea Breeze является утверждением территориальной целостности Украины, на что Кремль в настоящее реагирует все жестче и жестче.

Кроме того, по мнению обозревателя, после присоединения Крыма Россия стремительно наращивает силы Черноморского флота, отмечает обозреватель. По словам Эпископоса, у РФ в настоящее время имеются все средства для проведения эффективной кампании против Североатлантического Альянса в Черном море, который не сможет противостоять российским силам в данном регионе.

Ранее NI раскрыл вероятность исхода боя российского Су-35 и европейского "Тайфуна".

Фото: pixabay.com