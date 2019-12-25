В МИД России предупредили о последствиях провокаций в Черном море

Отмечается, что из-за подобных действий риски конфликтов в регионе могут повыситься еще больше.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender у побережья Крыма. Свое мнение он выразил в интервью изданию "Международная жизнь".

По его словам, Черное море является не тем местом, где провокации подобного рода допустимы. Рябков отметил, что из-за данных действий риски конфликтов в регионе могут повыситься еще больше.

С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Он подчеркнул, что российские власти могут "нанести удар" по нарушителям госграниц РФ, что будет являться вопросом политического решения. Также Рябков выразил надежду, что Лондон услышал слова президента России по поводу данного инцидента, которые он сказал 30 июня в ходя прямой линии.

Напомним, Путин заявил входе мероприятия, что провокация организовывалась не только британцами, но и американцами, так как корабль зашел в акваторию днем, однако, рано утром (около 07:30) с одного из аэродромов НАТО в Греции в том же направлении отправился американский разведывательный стратегический самолет. Российский лидер отметил, что мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец у берегов Крыма.

Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее cпикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин должен оставаться главой государства как можно дольше.

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