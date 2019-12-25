Володин: Путин должен оставаться у власти как можно дольше

По словам спикера, при Путине население страны живет в мире без войны.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин должен оставаться главой государства как можно дольше. Об этом он сказал в интервью изданию "Комсомольская правда".

Такую необходимость он объяснил тем, что при Путине Российская Федерация становится с каждым днем сильнее, а население страны живет в мире без войны.

А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Также Володин назвал положительные качества российского лидера. По его словам, Путин обладает добротой, эмпатией и человечностью наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью, чего в большинстве случаев нет у людей, которые занимают такой пост.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что присутствующие в аппаратной люди начали шутить после слов Путина на прямой линии об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море.

Фото: Telegram/Вячеслав Володин