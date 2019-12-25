Володин: Украина, Грузия и Чехия должны извиниться перед Россией

Он считает, что эти страны пытаются самоутвердиться, когда обвиняют РФ в своих проблемах.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извиниться перед РФ и быть ей благодарны. Об этом он написал в своем Telagram-канале.

По его словам, эти страны пытаются самоутвердиться, когда обвиняют Россию в своих проблемах.

В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы. Что ни заявление - начинают с политики, заканчивают "дайте денег". Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Спикер подчеркнул, что власти этих государств часто заявляют, что Россия им постоянно что-то должна. По его словам, они привыкли жить за счет других государств со времен, когда входили в социалистический лагерь. Володин призвал страны прекратить делать виновником всех проблем Россию и начать с себя.

30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что COVID-19 появился вследствие утечки из американской лаборатории. По его мнению, молчание США по поводу версий возникновения коронавируса говорит о причастности страны к мировой пандемии.

Фото: сайт Госдумы

